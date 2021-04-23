Работа в рамках ТОСЭР повысит эффективность оборонных заводов в Челябинской области

Предприятия в Миассе, Озерске и Снежинске получат дополнительные налоговые льготы

Оборонные предприятия Челябинской области, которые работают на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), получат дополнительные преференции. Заводы в Миассе, Озерске и Снежинске имеют право на существенные налоговые льготы. Вопросы развития оборонно-промышленного комплекса региона губернатор Алексей Текслер обсудил на рабочей встрече с заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олегом Бочкаревым, сообщает пресс-служба областного правительства.

«В ряде городов у нас открыты территории опережающего экономического развития: Миасс, Озерск, Снежинск, где работают предприятия ОПК, здесь возможен дополнительный потенциал этих предприятий. Активно работаем с „Росатомом“ для того, чтобы задействовать возможности ТОСЭР. Поэтому считаю, что такая активная позиция позволит решать множество задач: укреплять обороноспособность страны, увеличивать экономический и социальный потенциал территорий, на которых работают эти предприятия», — отметил Алексей Текслер.

На встрече Олег Бочкарев поблагодарил Алексея Текслера за личную погруженность в вопросы развития предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области.

Оборонно-промышленный комплекс Челябинской области включает более 30 предприятий. По итогам 2020 года гособоронзаказ они выполнили на 110%. Лучшие результаты показали НПО «Электромашина», ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и АО «ГРЦ Макеева».

Алексей Текслер подчеркнул, что для повышения эффективности оборонных предприятий в регионе идет работа по развитию внутриобластной кооперации. Также одна из задач для повышения стабильности отрасли — увеличение выпуска гражданской продукции. Так, в этом году Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в госкорпорацию «Роскосмос») в рамках курса не диверсификацию производства поставит 30 новых трамваев для Челябинска и десять — для Магнитогорска.