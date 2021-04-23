Южноуральцы смогут отдохнуть с 1 по 10 мая

Президент Владимир Путин согласился сделать непрерывные выходные

Сегодня, 23 апреля, стало известно, что президент России Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Он одобрил предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские выходные непрерывными во время совещания по коронавирусной инфекции в России.

Совещание прошло в формате видеоконференции с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой и руководителем федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анной Поповой.

«Имея опыт прожитого года, зная наш уклад, нашу традицию празднования майских праздников, когда люди едут на дачу, когда люди едут за город, когда люди едут на свежий воздух, миграционные потоки внутри страны становятся более интенсивными. Если говорить о том, что большинство россиян едет к себе на дачу, они едут в общественном транспорте, в основном нередко в переполненном общественном транспорте. Это хорошо, что это свежий воздух, что это загород. Это в самом деле очень полезно для прерывания эпидпроцесса. Но так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих, нужно вернуться также. Потом еще три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. Здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации, мы видим определенные риски», — сказала Анна Попова.

Она рассказала, что ведомство провело многочисленные консультации со специалистами, врачами-эпидемиологами, санитарными врачами, — все едины во мнении, что непрерывные дни позволят сделать эпидемиологический прогноз более стабильным.

«Если вы считаете, что это необходимо, — хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», — ответил президент.

Это значит, что южноуральцы, как и жители всей страны, могут отдохнуть с 1 по 10 мая.

Напомним, в прошлом году на совещании с регионами по коронавирусу глава государства также объявил о трех выходных днях между майскими праздниками. Тогда эти дни были объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.

Официального документа президент пока не подписал.