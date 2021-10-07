В Снежинске ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Непривившимся горожанам грозит отстранение от работы

В закрытом городе Снежинске введена обязательная вакцинация от ковида для сотрудников нескольких отраслей. Постановление об этом в среду, 6 октября, подписала главный санитарный врач города Юлия Круглик.

В постановлении говорится, что обязательной вакцинации по эпидпоказаниям подлежат сотрудники сферы образования и сферы обслуживания. В последнем случае речь идет о тех людях, кто работает на объектах торговли, общественного питания, транспорта, а также в организациях, оказывающих гостиничные услуги и бытовые услуги, в том числе услуги парикмахерских, прачечных. Привиться нужно и сотрудникам кинотеатров, концертных залов, библиотек, спортивных сооружений и фитнес-центров.

При этом люди, которые по какой-то причине имеют медотвод от прививки, могут не прививаться.

«В срок до 1 ноября 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом. В срок до 1 декабря 2021 года — вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции с охватом 60% от численного состава», — ставит задачу Юлия Круглик.

Лиц, не имеющих ни одной прививки от коронавируса на 1 ноября и не прошедших законченный курс вакцинации к 1 декабря, Юлия Круглик предписывает отстранять от работы.

Столь жесткие меры вызваны сложной эпидобстановкой в закрытом городе — она остается неблагополучной.

«Показатели заболеваемости COVID-19 на территории Снежинского городского округа превышают среднеобластной показатель в 2,3 раза», — отмечает Юлия Круглик.

По данным главного санитарного врача города, в Снежинске отмечается еженедельный прирост заболеваемости и еженедельный рост количества зарегистрированных очагов в образовательных учреждениях: 9% всех заболевших по городу — дети, около 8% — сотрудники разных образовательных организаций.

Если смотреть по городу в целом, большая часть больных — речь идет о 71% — это люди трудоспособного возраста, которые ходят на работу.

Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.

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