В ближайшие выходные, 9 и 10 октября, будет продолжена вакцинация населения от коронавируса в крупных ТРК Челябинской области, сообщает Минздрав региона.
Приводим полный перечень адресов и график работы выездных бригад медиков.
Челябинск
9 октября
ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00.
ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен»: 10:00—14:00.
ТРК «Кольцо»: 12:00—18:00.
ТРК «Родник»: 10:00—16:00.
ТРК «Космос»: 12:00—16:00.
ТРК «Куба»: 10:00—13:00.
ТК «КС»: 12:00—15:00.
Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23: 09:00—13:00.
Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).
10 октября
ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00.
ТРК «Кольцо»: 12:00—17:00.
ТРК «Родник»: 10:00—16:00.
ТРК «Фокус»: 11:00—16:00.
Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).
Магнитогорск
9 октября
ТРК «Гостиный двор»: 11:00—15:00.
ТРК «Континент»: 11:00—15:00.
10 октября
ТРК «Гостиный двор»: 11:00—15:00.
ТРК «Континент»: 11:00—15:00.
ТРК «Семейный парк»: 10:00—14:00.
Также в Магнитогорске будут прививать граждан в «Арене Металлург» 11 и 14 октября с 17:00 до 19:00 и 17 октября с 15:00 до 17:00.
Чебаркуль
9 и 10 октября
Колхозный рынок: 09:00—13:00.
Мини-рынок: 13:00—16:00.
Миасс
9 и 10 октября
ТРК «Слон»: 11:00—14:00.
Златоуст
9 и 10 октября
ТРК «Тарелка»: 12:00—17:00.
Кыштым
9 и 10 октября
ТЦ «Радуга»:10:00—14:00.
Чесма
10 октября
ТЦ «Магнит»: 10:00—14:00.
Пласт
9 и 10 октября
ТК «Раздолье»: 09:00—13:00.
Касли
9 октября
ТЦ «Перекресток»: 10:00—13:00.
Троицк
9 и 10 октября
Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).
Сатка
9 и 10 октября
Центральный рынок: 10:00—12:00.
Рынок поселка Межевой: c 10:00 до 12:00.
Копейск
9 октября
ТК «Слава»: 10:00—13:00.
Долгодеревенское
9 октября
РЭО ГИБДД, пер. Школьный, 7: 09:00—13:00.
Кизил
9 и 10 октября
Магазин «Магнит»: 09:00—12:00.
Карталы
9 октября
ТЦ «Фрегат»: 11:00—13:00.
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Это необходимо, чтобы внести человека в единый реестр привившихся. Без этого пациент не получит сертификат и QR-код.
Записаться на вакцинацию в поликлиниках можно через портал «Госуслуги».
Также записаться на прививку от COVID-19 можно через популярные мессенджеры:
• в Telegram (написав @miac74_122_bot);
• в Viber и WhatsApp (написав на номер +7 351 240-13-13);
• «ВКонтакте» (написав в сообщения в группе vk.com/sluzhba122).
Единственным надежным способом защитить себя от тяжелых последствий коронавируса остается прививка. Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.
Накануне в Снежинске ввели обязательную вакцинацию от ковида для педагогов и работников сферы услуг. А по всей Челябинской области с 18 октября вводится система допуска на массовые мероприятия по QR-кодам.
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