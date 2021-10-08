Где в Челябинской области поставить прививку от коронавируса в выходные 9 и 10 октября

Приводим полный перечень адресов и график работы выездных бригад медиков

В ближайшие выходные, 9 и 10 октября, будет продолжена вакцинация населения от коронавируса в крупных ТРК Челябинской области, сообщает Минздрав региона.

Приводим полный перечень адресов и график работы выездных бригад медиков.

Челябинск

9 октября

ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00.

ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен»: 10:00—14:00.

ТРК «Кольцо»: 12:00—18:00.

ТРК «Родник»: 10:00—16:00.

ТРК «Космос»: 12:00—16:00.

ТРК «Куба»: 10:00—13:00.

ТК «КС»: 12:00—15:00.

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23: 09:00—13:00.

Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).

10 октября

ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00.

ТРК «Кольцо»: 12:00—17:00.

ТРК «Родник»: 10:00—16:00.

ТРК «Фокус»: 11:00—16:00.

Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).

Магнитогорск

9 октября

ТРК «Гостиный двор»: 11:00—15:00.

ТРК «Континент»: 11:00—15:00.

10 октября

ТРК «Гостиный двор»: 11:00—15:00.

ТРК «Континент»: 11:00—15:00.

ТРК «Семейный парк»: 10:00—14:00.

Также в Магнитогорске будут прививать граждан в «Арене Металлург» 11 и 14 октября с 17:00 до 19:00 и 17 октября с 15:00 до 17:00.

Чебаркуль

9 и 10 октября

Колхозный рынок: 09:00—13:00.

Мини-рынок: 13:00—16:00.

Миасс

9 и 10 октября

ТРК «Слон»: 11:00—14:00.

Златоуст

9 и 10 октября

ТРК «Тарелка»: 12:00—17:00.

Кыштым

9 и 10 октября

ТЦ «Радуга»:10:00—14:00.

Чесма

10 октября

ТЦ «Магнит»: 10:00—14:00.

Пласт

9 и 10 октября

ТК «Раздолье»: 09:00—13:00.

Касли

9 октября

ТЦ «Перекресток»: 10:00—13:00.

Троицк

9 и 10 октября

Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).

Сатка

9 и 10 октября

Центральный рынок: 10:00—12:00.

Рынок поселка Межевой: c 10:00 до 12:00.

Копейск

9 октября

ТК «Слава»: 10:00—13:00.

Долгодеревенское

9 октября

РЭО ГИБДД, пер. Школьный, 7: 09:00—13:00.

Кизил

9 и 10 октября

Магазин «Магнит»: 09:00—12:00.

Карталы

9 октября

ТЦ «Фрегат»: 11:00—13:00.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Это необходимо, чтобы внести человека в единый реестр привившихся. Без этого пациент не получит сертификат и QR-код.

Записаться на вакцинацию в поликлиниках можно через портал «Госуслуги».

Также записаться на прививку от COVID-19 можно через популярные мессенджеры:

• в Telegram (написав @miac74_122_bot);

• в Viber и WhatsApp (написав на номер +7 351 240-13-13);

• «ВКонтакте» (написав в сообщения в группе vk.com/sluzhba122).

Единственным надежным способом защитить себя от тяжелых последствий коронавируса остается прививка. Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.

Накануне в Снежинске ввели обязательную вакцинацию от ковида для педагогов и работников сферы услуг. А по всей Челябинской области с 18 октября вводится система допуска на массовые мероприятия по QR-кодам.

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