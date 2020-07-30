Новые автомобили получили больницы Магнитогорска и Миасса

Они предназначены и для перевозки больных.

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Новые автомобили скорой помощи появились в автопарках больниц Челябинской области. Машины оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе и для перевозки больных COVID-19. Так, в них установлены аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, ингаляторы и электрокардиографы.



Один из таких автомобилей уже отправился в Магнитогорск. На нём будет работать фельдшер инфекционной бригады Аркадий Арьков. Мужчина утверждает, внутри машины есть всё необходимое, а аппарат ИВЛ может спасти жизнь человеку.

«Если у больного, допустим, много травм, то он на него надевается, потом из него воздух выкачивается. И он становится, как шина, деревянный просто»,— подчеркнул фельдшер инфекционной бригады подстанции № 2 станции скорой помощи Аркадий Арьков.

Помимо этого в машина оборудована бактерицидным облучателем, который обеззараживает воздух в салоне. Это значит, что на ней можно перевозить больных коронавирусом. Такой реанимобиль станция скорой помощи получила от регионального минздрава, а в автопарке учреждения машина стала третьей.

Новыми автомобилями пополнилась и вторая городская больница в Миассе. Теперь в их автопарке — 13 новых машин. Все предназначены для доставки медиков к пациентам и перевозки больных в медучреждения.

«Автомобилей у нас приобретено на сегодня 13 единиц, вот. В штате, на данный момент, на балансе находится 9 единиц. Так что, планируется выход на линию ежедневно 22 единицы. Из них — 2 единицы у нас — круглосуточный пост»,— отметил начальник гаража городской больницы № 2 Андрей Мирошниченко.

Отметим, что сесть за руль новых автомобилей скорой помощи водители смогут уже в скором времени. Однако для начала на машины нужно оформить все необходимые документы.