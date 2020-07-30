Экологи прокомментировали появления ряски в реке Миасс

Наличие растений говорит о качестве воды, считают эксперты.

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В министерстве экологии ответили на жалобы жителей Челябинска, которые заметили ряску или небольшие растения, которыми покрыта поверхность реки Миасс. По данным представителей ведомства и экспертов, причиной появления ряски стал сам характер водоёма.



По словам экологов Миасс является мезотрофной рекой, а значить в ней есть органические загрязнения. Помимо этого, в середине лета началось активное цветение водоёма. При этом, по словам доцента кафедры геобиологии и природопользования ЧелГУ Любови Трофимовой, ряска говорит о качестве воды.

«Река — сложный гидрологический объект. На состояние воды влияет большое количество разнообразных факторов. Что касается наличия ряски, что мы имеем дело с биологическим циклом. Так как сейчас происходит очистка реки, ее состояние меняется в лучшую сторону»,— рассказала Любовь Трофимова.

Напомним, в 2023-2024 годах минэкологии планирует провести работы по оздоровлению реки Миасс в черте Челябинска. Сейчас разрабатывается проект по восстановлению и экологической реабилитации водоёма от пруда Коммунар до пруда ЧГРЭС. Срок завершения проекта и получение положительного заключения государственной экспертизы — 2020 год.