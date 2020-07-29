Петербуржского продавца поддельных коллекционных монет задержали Магнитогорские полицейские

Его личность была выявлена с помощью IT-технологий.

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Продавца поддельных коллекционных монет из Санкт-Петербурга задержали по заявлению жителя Магнитогорска. 51-летний мужчина стал жертвой предполагаемого мошенника после того как увидел объявление в интернете.



Магнитогорец сам обратился в городское УМВД. Он пояснил, что решил купить коллекционную монету и увидев на одном из сайтов в интернете объявление перевёл продавцу 9 000 рублей. Однако при получении покупки выяснилось, что она не представляет никакой ценности.

«Сотрудники отделения по противодействию преступлениям с применением IT-технологий уголовного розыска Управления МВД России по городу Магнитогорску установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался житель города Санкт-Петербурга, 1991 года рождения, не имеющий постоянного места работы. Задержанный пояснил, что, отправляя покупателям не раритетные монеты, хотел таким образом заработать»,— сообщили «Первому областному» в ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи «Мошенничество» уголовного кодекса России. Если вина 29-летнего мужчины будет доказана, он может получить до 5 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.