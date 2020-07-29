Мэр Магнитогорска Сергей Бердников вошёл в список самых эффективных глав городов России

Градоначальник попал в топ 25 по исследованию центра «Рейтинг».

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В список 25 самых эффективных руководителей городов России вошёл мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Градоначальник расположился на 23-м месте в исследовании центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Оно проводилось совместно с Финансовым университетом при правительстве России.



Объектами анализа стали 88 субъектов России с июня по июль 2020 года. В их число вошли руководители столиц субъектов РФ и представители пяти крупных финансово-экономических центров. Кроме Магнитогорска это Набережные Челны, Новокузнецк, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включались представители Московской и Ленинградской областей поскольку у них нет собственных административных центров.

Результаты «Национального рейтинга» были получены на основании заочного анкетирования и заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Они проводились с использованием некоторых положений методики Уильяма Гордона.

«Ключевой являлась установка „Синектики“ о повышении релевантности результатов, в случае привлечения в качестве респондентов не только экспертов узкой специализации, но и людей абсолютно разных с профессиональной точки зрения. Таким образом, в „Национальном рейтинге мэров“ сознательно задействован максимально широкий круг экспертов различной профессиональной и социальной принадлежности»,— рассказали «Первому областному» в исследовательском центре «Рейтинг».

Сергей Бердников по итогам исследования занял 23 место из топ 25, опередив глав Новокузнецка Сергея Кузнецова и Тулы Дмитрия Милеява. Отметим, что на первом месте списка — мэр Москвы Сергей Собянин. Вслед за ним расположились глава Казани Ильсур Метшин и руководитель Тюмени Руслан Кухарук.