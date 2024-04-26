На водоемах Таганая начались лягушачьи свадьбы

Первые кладки икры появились на 10 дней раньше среднего срока

В таганайских водоемах начались лягушачьи свадьбы. Первые кладки икры появились на 10 дней раньше среднего срока, сообщили в пресс-службе национального парка «Таганай» в Златоусте.

Там также рассказали, почему «молодоженов» не останавливает даже похолодание.

«Противостоять холоду лягушкам помогает биологический антифриз, который они „изобрели“ в ходе эволюции. Он состоит из глюкозы и мочевины, которые заменяют жидкость в клетках, защищая их от разрушения. А при оттепели квакушки согреваются и прыгают как ни в чем не бывало», — рассказали специалисты нацпарка.

Ранее Первое областное информагентство сообщало о том, что в НП «Таганай» с опережением сроков зацвели мать-и-мачеха, подснежники, фиалки и медуница.