В нацпарке «Таганай» раньше срока распустились фиалки

Они зацвели на две недели раньше обычного

В национальном парке «Таганай» Челябинской области зацвели фиалки и медуница. В этом году оба цветка распустились раньше среднемноголетнего срока, сообщили в пресс-службе нацпарка.



Медуница распустилась раньше на 11 дней, а фиалка — на 15 дней. По данным пресс-службы, медуница не боится холодов и может цвести при нуле градусов. Это растение любят шмели, а также травоядные животные.

А вот соседку по поляне — фиалку — животные не едят.

«Но в период плодоношения в созревших семенах образуется маслянистый придаток, который с удовольствием поедается муравьями. Сами семена (они прорастают даже быстрее целых) муравьи оставляют вдоль своих тропинок и возле муравейников. Обитатели одного муравейника перетаскивают за сезон свыше 36 тысяч семян фиалок, а на тропках появляются муравьиные фиалковые цветники», — рассказали о цветке в пресс-службе.