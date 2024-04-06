На полянах нацпарка «Таганай» появились первые подснежники

Побит рекорд 2023 года

Пару дней назад на территории нацпарка «Таганай» заметили первые цветы мать-и-мачехи. А 5 апреля сотрудники увидели первые цветы ветреницы алтайской, или подснежники. Как сообщили в телеграм-канале нацпарка, в этом году цветы «потеснили» рекордсменов 2008 года, которые распустились 7 апреля, но не смогли побить рекорд 2023 года — тогда цветы появились 23 марта.

«Снежный покров 23 марта 2023 года уже был чуть меньше, чем 5 апреля в этом году, а в начале апреля 2023-го снег растаял на половине снегомерного профиля. Так что цветение подснежника в этом году больше обязано повышенной температуре воздуха, которая в последнюю декаду марта была почти в 10 раз выше нормы»,— рассказали представители нацпарка.

А мать-и-мачеха, кстати, в этом году зацвела на день раньше, чем в прошлом году, и на 12 дней быстрее среднемноголетнего срока.