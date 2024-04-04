На проталинах Таганая проклюнулись цветы мать-и-мачехи

При этом в тени деревьев сохраняются метровые сугробы

Первую мать-и-мачеху заметили на Таганае. Сотрудники национального парка сообщили, что желтые первоцветы проклюнулись на проталинах рядом с визит-центром в центральной усадьбе, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Камчужная трава, лапуха студеная, двуличник — все это народные названия мать-и-мачехи — распустилась на день раньше, чем в прошлом году, и на 12 дней быстрее среднемноголетнего срока. Однако побить рекорд 2007-го у первоцвета не получилось: тогда мать-и-мачеха на таганайских полянах распустилась 30 марта», — рассказали в нацпарке.

Впрочем, необычное отметили и в этот раз: проталины на лесных опушках расцвели быстрее, чем в городе, хотя обычно происходит наоборот.

Кроме того, под деревьями сохраняются внушительные сугробы: глубина снега на снегомерном профиле достигает 97 сантиметров.