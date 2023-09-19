На улице Цвиллинга в Челябинске ограничат движение трамваев в выходные дни

На этом и других участках продолжается ремонт путей

Работы по замене трамвайных путей в Челябинске в самом разгаре. На сегодняшний день, 19 сентября, ремонт проводится на нескольких участках в разных районах города. Замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров в телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации» подробно рассказал о ремонте путей.

Так, с сегодняшнего дня приступили к замене стрелочных переводов у трамвайного депо № 1 на улице Первой Пятилетки. Вагоны выезжают из депо только в сторону улицы Горького. В связи с этим трамваи № 20 и 22 изменили свои маршруты до 30 сентября.

Продолжаются работы на путях в районе Монтажного колледжа. Там сейчас открыто движение трамваев с Первой Пятилетки направо на улицу Горького. С Горького на улицу Первой Пятилетки движение пока закрыто.

Начались работы на кольце на улице Чичерина. Там продлят четвертый тупиковый путь для увеличения мощности кольца.

На Свердловском проспекте укладывают плитку в межрельсовом пространстве и доустанавливают бордюры. На пересечении улицы Воровского и Свердловского проспекта накануне вечером перекрыли движение из-за ремонта путей, там также уложат большие плиты. В ближайшее время плиты уложат на последнем участке пути в кривой у улицы Труда.

На улице Цвиллинга окончание работ запланировано на конец сентября. Чтобы уложиться в срок, движение трамваев ограничат в выходные дни.







Напомним, в этом году в Челябинске на обновление трамвайной инфраструктуры направили более 1 миллиарда рублей. Путейцы укладывают 25-метровые рельсы, а крупные узлы оснащают автоматическими стрелочными переводами с подогревом.