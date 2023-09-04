В центре Челябинска на месяц продлили ограничения из‑за ремонта трамвайных путей

Освободить улицу Цвиллинга для машин обещали 30 августа

Окончание капитального ремонта трамвайных путей на улице Цвиллинга в Челябинске сдвигается на конец сентября. К этому времени дорожники обещают снять транспортные ограничения на участке от проспекта Ленина до улицы Коммуны, которые ввели в июне для проведения работ. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

Напомним, что изначально проезд автомобилей вдоль путей по улице Цвиллинга ограничивали на период с 30 июня по 30 августа. Трамваи при этом продолжали ездить в обычном режиме.

Новый срок для открытия крайних левых полос — 23 часа 30 сентября. Водителей просят быть внимательными при проезде данного участка дороги.

Напомним, что в этом году в Челябинске на обновление трамвайной инфраструктуры направили более 1 млрд рублей. В отличие от предыдущих лет, путейцы стали применять 25-метровые рельсы, благодаря чему на путях уменьшится количество стыков. Кроме того, крупные узлы оснащают автоматическими стрелочными переводами с подогревом.