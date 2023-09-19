В Челябинске трамваи № 20 и № 22 изменят маршруты из‑за ремонта путей в районе депо № 1

Как будет следовать электротранспорт

С сегодняшнего дня, 19 сентября, и до конца месяца в Челябинске трамваи № 20 и 22, которые следуют до ЧМК и улицы Чичерина, изменят свои маршруты. Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», это связано с работами на путях в районе трамвайного депо № 1.

«С 5 часов 19 сентября до 5 утра 30 сентября закрывается движение трамваев на участке трамвайное депо № 1 — Российская. Продолжаем менять стрелочные переводы у трамвайного депо № 1 и Монтажного колледжа»,— уточнили в управлении.

Трамвай № 20 до конца сентября будет следовать по маршруту ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС.

Одиночные вагоны трамвая № 22 будут ездить по маршруту Чистопольская — Первой Пятилетки — Трамвайное депо № 1, а сдвоенные вагоны — по маршруту Чистопольская — Горького — Чичерина.