На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области ограничили движение на мосту через Атлян

На участке длиной 400 метров введено ограничение скорости до 40 км/ч и реверсивное движение

Временное ограничение движения в виде реверсивного режима введено сегодня, 16 апреля, на участке трассы М‑5 «Урал» в Челябинской области. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», решение принято по результатам внепланового обследования технического состояния моста через реку Атлян на 1766‑м километре автодороги.

Ограничение со снижением скоростного режима до 40 км/ч будет действовать на искусственном сооружении до начала работ по капитальному ремонту. Меры направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения и сохранение эксплуатационной надежности сооружения.

При этом ранее заявленное временное ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства свыше 5 тонн, с 23 апреля снимается.

Старт капитального ремонта моста через реку Атлян запланирован на второй квартал 2026 года. Завершить работы планируется в течение двух лет. На время проведения ремонта будет дополнительно проработано устройство объезда для транзитного транспорта, позволяющего избежать затруднений при передвижении по данному участку трассы.