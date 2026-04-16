В Челябинске открылась выставка Людмилы Ковалевой «Вдохновение. Музыка в кадре»

В Концертном зале им. С. С. Прокофьева Челябинской филармонии начала работу фотовыставка члена Союза журналистов России, фотокорреспондента Первого областного информагентства Людмилы Ковалевой «Вдохновение. Музыка в кадре» (0+). Экспозиция в галерее «Гармония» на первом этаже зала посвящена музыке и музыкантам.

Первыми гостями вернисажа стали артисты Симфонического оркестра Челябинской области, репетиции которого проходят в зале им. Прокофьева ежедневно. Снимки вызвали живой отклик у профессиональных музыкантов.

«Мы знакомы почти со всеми героями, чьи фото попали на выставку. Отрадно, что к нам и нашей работе проявляют интерес: печатают на фотографиях, показывают на выставке», — поделились впечатлениями артисты оркестра.

Автор работ Людмила Ковалева отметила особую ценность мнения тех, кто стал героем ее снимков.

«Приятно, когда с первых же мгновений выставка вызывает живейший интерес у зрителей. Особенно ценно мнение профессиональных музыкантов и артистов, с которыми мы постоянно сотрудничаем», — прокомментировала Людмила Ковалева.

Экспозиция, посвященная культуре и музыке, будет доступна для посетителей до 10 мая.

Людмила Ковалева — член Русского географического общества, Ассоциации фотографов «Евразия», Международной федерации фотоискусства FIAP, руководитель Челябинского фотоклуба. Она неоднократно становилась победителем и призером всероссийских и международных фотоконкурсов, а также участником фотовыставок. Снимки Людмилы Ковалевой регулярно публикуют ведущие СМИ региона. В объективе автора не только культурные события города и региона, но и жизнь общества, работа промышленных предприятий и спортивные мероприятия.