В Челябинске на десять дней ограничат движение на одном из центральных перекрестков

В городе продолжается ремонт трамвайных путей

В Челябинске с вечера 18 сентября по 28 сентября ограничат движение транспорта на оживленном перекрестке улицы Воровского и Свердловского проспекта, предупредили сегодня в пресс-службе городской администрации. Мера связана в ремонтом трамвайных путей на этом участке.

Напомним, что весной этого года начались масштабные работы по замене рельсов между дворцом спорта «Юность» и Медгородком, а также по улице Труда. По этой причине там на полгода прекратили ездить трамваи. Движение обещают восстановить в середине октября — сразу после завершения ремонта.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что до 24 октября в Металлургическом районе Челябинска закрыли движение около перекрестка улиц 60-летия Октября и Сталеваров. Там ремонтируют тепломагистраль.