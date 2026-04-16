В Брединском округе ввели карантин по бешенству

В поселках нашли инфекцию у мелкого рогатого скота и собаки

На юге Челябинской области — в Брединском округе — ввели карантин по бешенству, сообщается в распоряжении губернатора Челябинской области Алексея Текслера от 14 апреля 2026 года.

Ограничительные мероприятия действуют в двух эпизоотических очагах. Первый находится в поселке Княженском, где выявили больной бешенством мелкий рогатый скот. Второй очаг — в селе Боровом, здесь заболела собака. Вокруг каждого очага определили неблагополучные пункты — территории радиусом до двух километров от границ заражения.

Во время карантина в очагах нельзя лечить заболевших животных, пускать на территорию посторонних, кроме ветеринаров и тех, кто помогает бороться с болезнью, ввозить и вывозить животных. Исключение — привитые от бешенства в последние полгода. Также запрещено перегонять животных с места на место и сдирать шкуры с павших туш.

В двухкилометровой зоне вокруг очагов нельзя устраивать ярмарки, выставки и любые другие мероприятия, где собираются животные. Также запрещено ловить диких зверей, чтобы отправить их в зоопарки. Вывозить животных отсюда можно только на убой или если они привиты от бешенства не позже чем за полгода до вывоза.

Карантин снимут не раньше чем через 60 дней после того, как перестанут находить больных животных и уничтожат последние туши.

Ранее мы рассказывали, что Роспотребнадзор предупредил жителей региона о рисках, связанных с укусами грызунов. С наступлением весны активизируются крысы, мыши и белки, которые могут быть переносчиками опасных инфекций.