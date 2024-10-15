На телеканале ОТВ стартовал историко-информационный проект «Открытые окна»

Новый выпуск программы — каждое воскресенье

Телеканал ОТВ запустил историко-информационный проект «Открытые окна» (12+). Эта программа рассказывает о самых интересных объектах культурного наследия на территории Челябинской области.

«Мы рассказываем о признанных объектах культурного наследия. Раскрываем их историю, знакомим с настоящим и мечтаем о будущем»,— говорит автор проекта Егор Хвесюк.

За 13 серий проекта «Открытые окна» зрители увидят 34 достопримечательности региона. Каждый выпуск посвящен одному городу, округу или району.

В первой серии показали объекты Саткинского района. Это Сикияз-Тамакский пещерный комплекс, ГЭС «Пороги», известковые печи и дворец культуры «Магнезит».

Ближайший выпуск посвящен Златоусту. Передачу покажут 20 октября в 12:15. А 27 октября в это же время выйдет передача о достопримечательностях Миасса.

Выпуски программы будут выходить на ОТВ каждое воскресенье до конца 2024 года.