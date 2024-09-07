Как на «Первом»: телеканал URAL1 будет вещать из новой студии

Уже скоро все покажут зрителям

Телеканал URAL1 представит зрителям новую современную телестудию. Оценить ее челябинцы смогут 8 сентября в День города. Сообщается, что оборудована студия будет так же, как на федеральных телеканалах.

«Теперь наш офис находится практически в центре города, а значит, и в центре событий! Новая студия наполнена высокотехнологичным оборудованием — по словам очевидцев, такой потолок с системой спецосвещения и подвесными конструкциями для телекамер есть на „Первом канале“. Стильные декорации съемочного павильона дополнит интеллектуальна подсветка, ее оттенки будут подстраиваться под обсуждаемую тему», — рассказывает зам. главного редактора телеканала URAL1 Александр Шик.

Приятные изменения коснутся и оформления эфира, в частности, ежедневных «Городских новостей», которые являются флагманской программой телеканала.