Телеканал ОТВ вышел в лидеры по просмотрам челябинских зрителей

Ажиотаж вызвала викторина

Телеканал ОТВ в очередной раз показал следование главным запросам своих зрителей. 16 марта ОТВ оказался самым просматриваемым телеканалом среди всех региональных и федеральных ТВ СМИ. Высокий ажиотаж вызвали викторина «Всей семьей — за Челябинск!», игра ХК «Трактор». Есть и другие подходы к любимому зрителю, ими поделились те, кто работают над эфиром телеканала.

«Близкое, родное, наше» — свой лозунг в очередной раз подтвердил ОТВ. Доля просмотров среди челябинских зрителей среди всех телеканалов в сетке вещания превысила 14%. Тогда как федеральные НТВ не набрал и 10%, а «Первый канал» немного перевалил за 6,5%.

«Высокие цифры показывают неравнодушие жителей области к тому, как проходят выборы, к их результатам. Ну и, конечно, ажиотаж вызвала викторина. Каждый кто в ней поучаствовал мечтал услышать свое имя в эфире ОТВ. Но все же побил все рекорды хоккей — матч „Динамо“ — „Трактор“. Это ещё раз доказывает, что Челябинск — город, который живёт хоккеем. И очень приятно, что мы отвечаем потребностям наших зрителей. Спасибо им за то, что они ценят нас за то, что мы делаем для них», — пояснила заместитель генерального директора медиахолдинга «Первый областной» по телевизионному вещанию Оксана Шевченко.

Слова коллеги подтверждает и Марина Тимофеева, замгендиректора медиахолдинга по маркетингу и ТВ-контенту. Она пояснила, что челябинцы уже знают, где смотреть все самые яркие события города и региона.

«В дни города, крупные праздники, трансляции плей-офф мы не раз становились лидерами в доле телесмотрения. Теперь в копилку таких эфиров зрительских симпатий попала и викторина «всей семьей — за Челябинск! Но надо заметить, что высокой оставалась доля просмотров всех новостей и сюжетов на телеканале. В дни выборов люди ценят оперативную и достоверную информацию, удобная для них сетка вещания позволяет оставаться на одном телеканале и получать все необходимые сведения», — пояснила она.

А мы напомним, что прямая трансляция викторины «Всей семьей — за Челябинск!» начнется менее, чем через 2,5 часа. В эти дни между горожанами разыгрываются автомобили и квартиры. Участвуют в викторине все избиратели, которые заполнили спецкупоны; волонтеры продолжают дежурить у избирательных участков еще все воскресенье.

Очередные везунчики будут определены в ходе телемарафонов на канале ОТВ 17 марта с 19.30 до 21.30 и 19 марта с 17.40 до 18.50.

Подробности на сайте викторина74.рф.