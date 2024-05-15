Ролик телеканала ОТВ о реализации нацпроектов победил во всероссийском конкурсе

Видео Челябинской области завоевало приз зрительских симпатий

В Москве подвели итоги конкурса видеороликов от АНО «Национальные приоритеты». Видео Челябинской области, над которым трудилась команда телеканала ОТВ, завоевало приз зрительских симпатий и вошло в топ-11 по всей стране.

Режиссер и монтажер Анна Глейм, оператор Артем Большаков и дизайнер Кирилл Сагдиев сняли историю том, как реализация национальных проектов помогает каждой семье. Видеоролик был создан по инициативе управления проектной деятельности правительства Челябинской области. Главная идея заключалась в том, чтобы показать развитие национальных проектов в регионе.

«Наша творческая группа отвечала за качественное воплощение идеи, причем в очень сжатые сроки. Съемки проходили достаточно спокойно, единственное, что нам не очень повезло с погодой: шел сильный снег. Была забавная история в детском саду. При съемке кадра, где камера отъезжает от плаката „Нацпроекты“, нужно было, чтобы дети по команде поднимали руки вверх и махали помпонами. И одна девочка, которая стояла впереди, постоянно пропускала этот момент — это выглядело умилительно. Я была очень рада работать с такими замечательными людьми, настоящими профессионалами своего дела», — отметила Анна Глейм.

Главные роли исполнили ведущий программы ГидForSpeed и рубрики «Происшествия» на ОТВ Сергей Новиков и его дочь Полина. По словам ведущего, съемки проходили в два этапа, на арене «Трактор» и у них дома в Копейске.

«Во время съемок в ледовой арене был, наверное, один из самых холодных дней в году. Мы буквально на три минуты выбегали на улицу, потом забегали обратно, чтобы погреться. Было холодно, но мы справились. Приятно работать в команде настоящих профи. Аня Глейм и Артем Большаков — это просто невероятные профессионалы своего дела. И хочется отдельно отметить дочку. Она героически вынесла четыре часа съемок и делала все как надо. В свои семь лет она большая актриса», — рассказал Сергей Новиков.

В ролике также показали современный образовательный центр, детский сад и модельную библиотеку Челябинска. Все объекты построены в рамках разных нацпроектов. Работу команды ОТВ теперь можно будет увидеть и на федеральных телеканалах.

Напомним, что ранее видеоролик о достижениях Челябинской области в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» стал победителем тематического всероссийского конкурса. В финале наш регион получил наибольшее количество голосов — более 101 тысячи.