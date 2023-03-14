На Челябинскую область обрушился снегопад. Фоторепортаж

На дорогах парализовало движение транспорта

Уходящая зима решила напомнить о себе — надеемся, последний раз в этом сезоне. 14 марта ранним утром Челябинскую область накрыло снегопадом. В областном центре падает снег так, что на дорогах образовались 10-балльные пробки, а аэропорт закрыли до 11 часов. В отдельных районах области продолжается мокрый снег и дождь. Снежные хлопья в воздухе — картина сегодняшнего утра. Предлагаем полюбоваться ею в фоторепортаже с челябинских улиц от ИА «Первое областное».

Обильные осадки в виде мокрого снега и дождя начались к пяти утра 14 марта. В эти часы на юге области в Кизильском, Брединском, Карталинском районах идет дождь, на остальной территории — снегопад.

В Челябинске и Магнитогорске перенесли все рейсы из-за продолжительных осадков. Челябинский аэропорт Игорь Курчатов закрыли до 11 часов.

«Магнитогорский аэропорт официально не закрыт, сцепление с ВПП остается в норме, но из-за сильного снегопада и ветра решение о посадке командиры самолетов принимают самостоятельно», — прокомментировали в Миндортрансе Челябинской области.

Региональное управление ГИБДД обратилось к водителям с просьбой воздержаться от поездок из-за гололедицы и обильного налипания снега на поверхности.

С утра на региональных дорогах на борьбу с гололедом и снежной кашей вывели 217 единиц техники. В управлении федеральными автомобильными дорогами «Южный Урал» накануне предупредили, что ввели режим повышенной готовности к снегопаду, и подрядчикам поручили вывести дополнительную спецтехнику.

На дорогах областного центра пробки достигли 10 баллов. В мэрии города еще накануне предупредили, что из-за мокрого снега начнут использовать реагенты. Пока же дороги областного центра либо уже покрыты накатом, либо в снежной каше.

Синоптики обещали, что сегодня на весь день регион накроет осадками.