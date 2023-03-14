В Челябинской области весь день будет дождь со снегом

От перепадов температур возможен гололед

Во вторник, 14 февраля, в Челябинской области синоптики обещают обильные осадки (вероятность — 95 процентов). Снег начнется ночью и будет валить весь день, причем он будет переходить в дождь, а к вечеру, наоборот, дождь сменится снегом.

Температура воздуха, под данным Челябинского гидрометцентра, будет колебаться от минус одного до плюс одного градуса, что неминуемо приведет к гололедице. Синоптики предупреждают, что на востоке области из-за осадков ситуация будет сложная.

«В большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег. В восточных районах области осадки будут сильнее, в отдельных районах возможны гололедные явления: налипание мокрого снега на провода, гололед, гололедица, местами сильная», — говорится на официальном сайте Челябинского гидрометцентра.

Главное управление МЧС по Челябинской области предупреждает о сложной дорожной обстановке, особенно в горнозаводских районах, и рекомендует воздержаться от поездки без особой необходимости.

«Учитывая прогнозируемые сильные снегопады и гололедицу, рекомендуем автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности. Все движения водителя должны быть более плавными, чем на сухой дороге»,

— советуют в ГУ МЧС России по Челябинской области.



Днем температура воздуха повысится до плюс трех градусов, ветер южный, 7—12 метров в секунду, местами порывы до 13—18 метров в секунду.

