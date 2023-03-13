В Челябинской области готовятся к снегу с дождем и сильному ветру

Спасатели и дорожники предупредили о наступающей непогоде

Во вторник, 14 марта, в нашем регионе ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщили в ГУ МЧС области со ссылкой на данные синоптиков, местами на территории региона пройдут умеренные осадки в виде дождя, переходящего в снег.

Осадки усилятся уже этой ночью в горнозаводской зоне, а завтра днем — в восточной половине региона. В отдельных районах прогнозируется гололедица и налипание мокрого снега на провода. В некоторых местах будут метели и порывы ветра со скоростью 13—18 метров в секунду.

«Учитывая прогнозируемые сильные снегопады и гололедицу, рекомендуем автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности. Все движения водителя должны быть более плавными, чем на сухой дороге», — советуют в чрезвычайном ведомстве.

Дорожники, отвечающие за федеральные трассы в Челябинской области, уже дали подрядчикам соответствующие распоряжения: усиление дежурных смен спецтехникой, недопущение образования льда на дорогах, усиление контроля за машинами, которые стоят вне зоны парковки. Власти Челябинска минувшим утром сообщили, что готовы применить на улицах реагенты, если наступит резкое похолодание.