Челябинский аэропорт закрыт до девяти часов утра

Причина — обледенение полосы

В Челябинском аэропорту задержаны все рейсы, которые должны были вылететь после 05:45.

Судя по онлайн-табло, утренние рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Ош отложены на два-три часа. Рейс ДР 6570 авиакомпании «Победа» задержан с 06:05 до 14:30.

«Уважаемые пассажиры! В связи с обледенением взлетно-посадочной полосы из-за переохлажденных осадков аэропорт закрыт до 09:00. Убедительно просим вас перед выездом из дома в аэропорт уточнять на онлайн-табло время вылета/прилета», — говорится в официальном сообщении аэропорта имени Игоря Курчатова.

Та же ситуация и в аэропорту Магнитогорска. Рейсы в первой половине дня задержаны на 2—3 часа.



Под утро в Челябинской области начался снегопад. Синоптики предупреждают, что из-за перепадов температур это будет снег, переходящий в дождь, что вызовет налипание снега на провода и гололедицу. В ГУ МЧС Росии и ГИБДД по Челябинской области автомобилистам сегодня рекомендуют воздержаться от поездок.

UPD: Закрытие аэропорта продлено до 11:00.