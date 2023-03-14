Челябинск встал в десятибалльных пробках

Расценки на такси выросли больше чем в два раза





Сообщений о массовых ДТП из-за сложной дорожной обстановки нет, но скорость движения автомобилей снизилась до 20 километров в час. Расценки на такси заметно выросли: поездка, которая в обычные дни стоит около 200 рублей, подорожала до 530.





Синоптики, а также сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области предупреждали о том, что снег, переходящий в дождь и обратно, будет идти весь день. МЧС и ГИБДД по Челябинской области рекомендуют сегодня воздержаться от поездок за город. Аэропорт «Курчатов» закрыт из-за обледенения полосы.

По данным «Яндекса», из-за снегопада утром 14 марта в Челябинске образовались десятибалльные пробки. Движение затруднено по всем основным магистралям.