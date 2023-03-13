На дорогах Челябинска применят реагенты из-за резкого похолодания и дождя со снегом

Синоптики обещают в грядущую ночь скачки температуры воздуха и осадки

Весенняя погода на Южном Урале может снова преподнести сюрприз. Об этом в понедельник, 13 марта, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. По его словам, погодные изменения синоптики пообещали на предстоящую ночь.

«С понедельника на вторник ожидается дождь, переходящий в снег, и резкое похолодание, а потом опять резкое потепление. Здесь подрядчиков сориентировали на подготовку подметальной техники и применения противогололедных материалов, если будет резкое похолодание», — сообщил «дорожный» вице-мэр.

Также на протяжении последних двух с лишним недель специалисты активно занимаются противопаводковыми мероприятиями. Дорожники вскрывали дождеприемные устройства, а также вывозили остатки снега с подтопляемых территорий. Всего за прошедшую неделю дорожники убрали 90 кубометров мусора, на снегосвалку вывезено более 103 тысяч «кубов» снега. Содержание улиц обеспечивали в среднем 545 единиц техники и 623 дорожных рабочих.

Кстати, реагенты на дорогах Челябинска активно применяли во время снегопадов, которые накрыли наш регион в конце февраля и в начале марта. Тем не менее власти города уверяют, что противогололедными материалами обрабатывают только опасные места: подъемы, мосты, перекрестки, спуски и карманы у остановок.