УГИБДД по Челябинской области просит водителей отказаться от поездок в снежную погоду

В отдельных районах региона на трассах возможен гололед

Сегодня, 14 марта, Госавтоинспекция Челябинской области просит водителей быть осторожными и внимательными на дорогах из-за выпавшего снега, а по возможности совсем отказаться от поездок.

В отдельных районах возможен гололед, налипание мокрого снега, местами метели.

«Личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности и готовы прийти на помощь в любую минуту. Экипажи ДПС ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения», — сообщили в региональном УГИБДД.

По данным «Яндекса», из-за снегопада утром 14 марта в Челябинске образовались десятибалльные пробки.

