На Челябинскую область вновь надвигаются ливни и грозы

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды 31 июля

К Южному Уралу со стороны Москвы приближается новый циклон, который принесет с собой дожди и потепление до 30 градусов, сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Челябинские синоптики, в свою очередь, выступили с предупреждением, что 31 июля в регионе ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду, грозы, ливни и местами крупный град.



В то же время уточняется, что циклон из Москвы только «скользнет» по Южному Уралу и задержится в Свердловской области.

По данным регионального Гидрометцентра, как правило, июль является самым теплым и дождливым месяцем в году. Минимальную температуру фиксировали на отметке 0 градусов, а максимальную — 41 градус.

В разные годы в регионе фиксировали как увеличение выпадения осадков в 2—3 раза (172—298 мм), так и сокращение в 5—10 раз (4—19 мм). В июле 1994 года в Челябинске выпало 233% месячной нормы осадков.

Накануне на аппаратном совещании с мэром замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов отметил, что в июле 2024 года выпало 250% месячной нормы осадков. В связи с этим идет сброс воды из Шершневского водохранилища, чтобы избежать его переполнения. Сегодня стало известно, что скорость сброса увеличат до 90 кубометров в секунду.