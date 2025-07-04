Мэрия Челябинска рассматривает полный снос немецкого квартала на ЧМЗ

На сайте администрации появился проект КРТ в границах улиц Социалистической, Жукова, Мира, Дегтярева

Знаменитый немецкий квартал в Металлургическом районе Челябинска попал в план по комплексному развитию территории. По нему восемь домов на улице Социалистической (от 24-го до 38-го по четной стороне), строившихся трудармейцами, будут снесены.

Проект распоряжения администрации города о сносе домов под новую застройку уже появился на сайте мэрии. Сейчас дело за жильцами: если больше трети жителей квартала на общем собрании собственников выступят против сноса, то дома выйдут из КРТ. Но это возможно до момента утверждения документации по планировке территории. Обычно сроки проведения собраний по включению домов в границы доходят до 45 дней с момента опубликования проекта решения о КРТ.

Напомним, сами жильцы, в отличие от историков и краеведов, мечтают о расселении и сносе памятников истории. Они жалуются на промерзающие стены, все время текущую крышу, отсутствие подвалов и плохую канализацию. Собственники уже просили включить их дома в планы по КРТ. Мэрия задумалась о сносе квартала в апреле 2025 года: тогда дома попали в планы по комплексному развитию Челябинска, опубликованные на сайте управления архитектуры.

Если немецкий квартал снесут, на его месте, на территории в 1,63 гектара, появятся новые многоэтажки. Сроки реализации решения о КРТ — не более 7 лет.

В 2021 году краевед Юрий Латышев комментировал журналисту ИА «Первое областное», что здания можно расселить и сделать из них новые пространства для горожан:

«Это уникальный для Челябинска ансамбль, знаковый. Подобной архитектуры не то что в нашем городе, во всей России больше нет. Разве что в Калининградской области. И главное — тут сохранена историческая среда: вокруг мало высоток, тихие дворы. Лучшим вариантом будет внести весь ансамбль целиком в список культурного наследия, расселить жильцов и превратить здания в современные, по типу лофта, сохранив оригинальные стены».

К тому же, Челябинск уже видел примеры использования старой архитектуры: в водонапорной башне открывается арт-резиденция, в доме на Труда, 58 хотят сделать культурный центр, завод оргстекла превратился в креативный кластер. Часть немецкого квартала могла бы стать площадкой для городских сообществ, художников или музеем.