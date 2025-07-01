В Челябинске в доме-«кочевнике» начала XX века появится культурный центр

Здание известно тем, что «переехало» с улицы Красноармейской на Труда

В Челябинске займутся реставрацией дома предпринимателя Григорьева, построенного в начале XX века. Разрешение на проведение работ по сохранению усадьбы выдал Госкомитет охраны ОКН.

Это здание известно тем, что «переехало» с первоначального адреса. Раньше оно находилось по адресу Красноармейская, 60. Двухэтажный жилой дом Григорьев построил в 1911-1912 годах рядом со своим заводом по производству искусственных минеральных и фруктовых вод. Но спустя сто лет, во время строительства дорожной развязки в 2011 году, особняк перенесли на Труда, 58.

После «перекочевания» здание сохранило деревянные фасады, резьбу, каменные детали и оригинальную конструкцию. Чтобы сохранить дом, специалисты проведут реставрацию: укрепят фундамент, сделают облицовку цоколя и отмостки вокруг постройки, отремонтируют входную группу, частично перепланируют помещения и благоустроят территорию вокруг.

В отремонтированном особняке в будущем откроется культурно-досуговый центр.

Напомним, специалисты Госкомитета также планируют заняться реставрацией соседнего дома Пчелина. Сгоревшему несколько лет назад особняку хотят вернуть утерянный второй этаж и даже печку.