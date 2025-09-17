Медведи начали выходить к людям в селах Башкирии

Зверей встречают на дорогах и в районных центрах

За последнюю неделю жители Башкирии стали чаще встречать медведей: хищники выходят прямо к поселкам. Причем сталкиваются с медведями как грибники, поехавшие в лес, так и жители населенных пунктов — прямо на жилой улице. Об этом сообщает портал башинформ.ру.

Забег медведя по межпоселковой дороге сняли в Иглинском районе Башкирии. Автор видео, грибник, отправился в село Ауструм, а по дороге столкнулся с животным. При виде машины косолапый стал убегать.

А накануне медвежонка встретили жители села Аскарово Абзелиловского района. Детеныш бежал между домами и машинами, скорее всего пытаясь найти дорогу обратно в лес.

Причем это не первые выходы к людям с начала сентября. Специалисты объясняют это подготовкой к зиме: звери пытаются найти как можно больше еды, чтобы подготовить тело к спячке.

Жители Челябинской области также стали замечать медведей вблизи населенных пунктов. Так, в Катав-Ивановске мишка забрел в жилой район, известны случаи в Кизильском районе, возле Магнитогорска, в Нязепетровском районе, Трехгорном. А в Златоусте сейчас набирает оборот история с медведем-трупоедом. В пабликах начали распространять видео, где зверь раскапывает могилу на Уреньге и поедает покойника. В администрации Златоустовского городского округа корреспонденту 1obl.ru заявили, что ролик не имеет отношения к городу. При этом на Уреньге действительно видели другого медведя. Позже в Минэкологии сообщили, что специалисты выехали на кладбище: если хищника увидят, то отстрелят.