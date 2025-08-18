В Челябинской области стали чаще встречать медведей

Из ближайших случаев — инцидент в Златоусте

В Челябинской области в последние годы участились встречи с медведями. Это подтверждается множеством зафиксированных случаев появления медведей не только в лесных зонах, но и вблизи населенных пунктов. В середине августа в Златоусте произошел следующий инцидент: местные жители заметили медведя недалеко от жилых домов и поворота на территорию лагеря «Лесная сказка». Людей предупреждали об опасности, но ранее встречи с медведями около детского лагеря не были зафиксированы.

Дважды — в начале июля и в начале августа — появлялся медведь в закрытом городе Трехгорном. Его видели между промышленными площадками Приборостроительного завода и рекой Юрюзанью. Этот случай остается у местных на слуху, жители с осторожностью относятся к прогулкам по лесу. Не раз видели медведя и на трассе Кизильское — Магнитогорск, недалеко от лесопосадок. Водители взялись подкармливать зверя, чем вызвали возмущение у экологов.

В национальном парке «Таганай» стабильно насчитывается до 25 особей бурого медведя. Местами, где они бродят чаще всего, считаются район между Дальним Таганаем и Юрмой, а также Большое Моховое болото. То же касается и национального парка «Зюраткуль» — активность медведей фиксировалась с весны. Поэтому при посещении парков следует быть внимательными и не сходить с туристических троп.

В Башкирии также обеспокоены появлением около населенных пунктов бурых медведей. Для безопасности жителей bashinform.ru предлагает вспомнить рекомендации МЧС. Во время прогулки по лесу лучше будет напевать что-то или разговаривать — так вы не станете для медведя неожиданностью. В случае если встречи с медведем избежать не удалось — не убегать, чтобы зверь не принял это за игру. Надо постараться спокойно отойти, не поворачиваясь к нему спиной. Нельзя смотреть ему в глаза, он может воспринять это как вызов. Также, если вы увидели медвежонка, уходите быстрее — его мама явно где-то рядом.

Автор: Алиса Шакирова