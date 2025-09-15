В Златоусте, на хребте Уреньга, замечен медведь, который может представлять опасность для человека. Зверя решено ликвидировать, сообщает пресс-служба Минэко Челябинской области.
«Охотинспекторы Минэкологии оперативно выехали на место для уточнения всех обстоятельств совместно с сотрудниками полиции. Принято решение об отстреле этого медведя», — рассказали в ведомстве.
Ситуация находится под контролем полиции и администрации Златоустовского городского округа, министерства экологии Челябинской области.
Ранее мэрия Златоуста опровергла подлинность видео с медведем на кладбище.