Медведя, который гуляет по Уреньге в Златоусте, отстрелят

Это необходимо для безопасности жителей

В Златоусте, на хребте Уреньга, замечен медведь, который может представлять опасность для человека. Зверя решено ликвидировать, сообщает пресс-служба Минэко Челябинской области.

«Охотинспекторы Минэкологии оперативно выехали на место для уточнения всех обстоятельств совместно с сотрудниками полиции. Принято решение об отстреле этого медведя», — рассказали в ведомстве.

Ситуация находится под контролем полиции и администрации Златоустовского городского округа, министерства экологии Челябинской области.

Ранее мэрия Златоуста опровергла подлинность видео с медведем на кладбище.