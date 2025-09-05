В Катав-Ивановске заметили медведя. Косолапый вновь гуляет вблизи жилого района города, сообщила газета «Авангард».
«Он прямо перешел автомобильную дорогу в микрорайоне Жилпоселок», — цитируют журналисты очевидцев.
Напоминаем, при встрече с медведем предельно важно сохранять спокойствие и не делать резких движений, медленно покидая опасную зону. Если животное забрело в жилые районы, следует позвонить в службу экстренной помощи 112.
Этим летом медведей в жилых зонах видели не раз: в начале августа он заглянул в Трехгорный в район Приборостроительного завода. Также косолапого заметили в Златоусте: тогда местные жители заметили медведя недалеко от жилых домов и поворота на территорию лагеря «Лесная сказка». Один из таких хищников, кстати, уже много лет живет в Снежинске. Только непонятно, как он забрел в закрытый город.
