Мэрия Златоуста опровергла подлинность видео с медведем на кладбище

Ролик не для слабонервных расходится по социальным сетям

В различных пабликах Челябинской области распространяется видео, на котором медведь что-то роет и ест у могилы на кладбище. Утверждается, что кадры сделаны в Златоусте, на Уреньге. Однако это не так. Видео не имеет отношения к городу, заявили «Первому областному информагентству» в администрации Златоустовского городского округа.

«Видео было проанализировано специалистами, ответственными за благоустройство и содержание мест захоронения. Установлено, что видеосъемка произведена не на территории Златоустовского городского округа», — говорят в мэрии.

При этом на Уреньге, замечают в администрации, на самом деле заметили особь медведя. Поэтому жителей просят быть осторожными при выходе на природу.

«Информация о медведе передана в министерство экологии Челябинской области для принятия оперативных мер реагирования. Лесники, экологи и охотники уже принимают все необходимые меры к поимке животного. Ночью проходят дежурства со служебными собаками», — рассказали в пресс-службе.

Сами жители города о появлении медведя на кладбище в Единую дежурно-диспетчерскую службу Златоуста жалоб не направляли.