Жители Челябинской области то и дело сообщают о встречах с медведями. Известно о случаях в Кизильском районе, возле Магнитогорска, в Башкирии, в Нязепетровском районе, у Юрюзани, в Катав-Ивановске, Трехгорном. Что происходит?
«Про Кизил не слышал ничего. Во всех других территориях это обычное дело. Юрюзань, Катав-Ивановск и Трехгорный — это все естественный ареал обитания медведей. Животные активно питаются перед залеганием в берлоги, люди активно посещают леса с целью сбора дикоросов, путешествий, отсюда и частые встречи друг с другом», — пояснил начальник охотуправления Минэкологии Андрей Питовин.
Между тем в Кизильском округе медведя действительно видели в сентябре. Об этом сообщило издание «Кизильский вестник».
«На днях житель Ильинки Юрий пошел на рыбалку. Продвигаясь вдоль Урала по прибрежным зарослям с удочкой, на повороте реки вдруг увидел медвежонка. Он сидел на берегу у коряги и пил воду. Известно, что медвежата одни не гуляют, рядом наверняка была его мать, поэтому рыбак спешно смотал снасти и осторожно ретировался», — написали журналисты.
Известно, что в Кизильском округе случаев нападения хищников на людей или домашних животных не было. Охоту на них не объявляли.
В Трехгорном на днях медведей с медвежатами встречали в районе садовых товариществ, об этом сообщила местная администрация.
Жителям Челябинской области рекомендуют соблюдать осторожность при посещении лесных массивов, не оставлять пищевые отходы на улице и сообщать о встречах с медведями в экстренные службы.