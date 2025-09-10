Частые встречи с медведями в Челябинской области объяснил сотрудник Минэкологии

Осенью звери выходят к людям особенно активно

Жители Челябинской области то и дело сообщают о встречах с медведями. Известно о случаях в Кизильском районе, возле Магнитогорска, в Башкирии, в Нязепетровском районе, у Юрюзани, в Катав-Ивановске, Трехгорном. Что происходит?

«Про Кизил не слышал ничего. Во всех других территориях это обычное дело. Юрюзань, Катав-Ивановск и Трехгорный — это все естественный ареал обитания медведей. Животные активно питаются перед залеганием в берлоги, люди активно посещают леса с целью сбора дикоросов, путешествий, отсюда и частые встречи друг с другом», — пояснил начальник охотуправления Минэкологии Андрей Питовин.

Между тем в Кизильском округе медведя действительно видели в сентябре. Об этом сообщило издание «Кизильский вестник».

«На днях житель Ильинки Юрий пошел на рыбалку. Продвигаясь вдоль Урала по прибрежным зарослям с удочкой, на повороте реки вдруг увидел медвежонка. Он сидел на берегу у коряги и пил воду. Известно, что медвежата одни не гуляют, рядом наверняка была его мать, поэтому рыбак спешно смотал снасти и осторожно ретировался», — написали журналисты.

Известно, что в Кизильском округе случаев нападения хищников на людей или домашних животных не было. Охоту на них не объявляли.

В Трехгорном на днях медведей с медвежатами встречали в районе садовых товариществ, об этом сообщила местная администрация.

Жителям Челябинской области рекомендуют соблюдать осторожность при посещении лесных массивов, не оставлять пищевые отходы на улице и сообщать о встречах с медведями в экстренные службы.