В Трехгорном заметили медведя

Как вести себя при встрече с диким животным

Минувшей ночью, 4 августа, в Трехгорном в районе промышленных площадок Приборостроительного завода был обнаружен медведь. Сейчас его ищут. Горожан просят проявлять бдительность, сообщили в телеграм-канале предприятия.

Уточняется, что дикого зверя заметили на площадках, прилегающих к лесному массиву.

«Все службы оповещены, проводятся работы по поиску и блокированию медведя»,— уточнили на предприятии.

В случае обнаружения медведя необходимо звонить по телефонам +7(35191)5-55-55, 8(919)129-94-37.

Медведи довольно часто встречаются в лесах Челябинской области, поэтому во время прогулок среди хвойных деревьев важно издавать как можно больше шума, избегать густых кустов и не ходить в одиночку. Если медведь все же оказался неподалеку, не следует паниковать и убегать от него. Лучше всего постараться обойти хищника или отойти назад. Отпугнуть его можно любым горящим предметом. Поворачиваться к нему спиной нежелательно. Если медведь все же начал нападать, нужно, оставаясь на месте, начать громко кричать.

Важно: ни в коем случае не приближайтесь к медвежатам.

В лесах Челябинской области в последние годы диких животных стало больше. Хотя популяция медведей остается почти неизменной — они сами ее регулируют. Например, уже много лет медведь живет в Снежинске. Непонятно только, каким образом он попал на закрытую территорию.