Максимальный размер соцконтракта в Челябинской области увеличили до 380 рублей

Такую сумму могут выплатить на обучение и открытие своего дела

Размер выплат, которые можно получить по соцконтракту на открытие своего дела в Челябинской области, увеличен с 350 до 380 тысяч рублей. Такой законопроект в первом и третьем чтении 25 августа приняли депутаты Заксобрания региона.

«На открытие своего дела человек может получить 350 тысяч рублей. Если ему нужно обучение, мы предлагаем выплачивать еще 30 тысяч. Таким образом общий размер соцконтракта на открытие своего дела может достигнуть 380 тысяч рублей», — пояснила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

С начала действия социальных контрактов на Южном Урале их оформили более шести тысяч человек. Повышенный размер выплат будет распространяться на те контракты, которые заключены с 1 июля 2022 года.

Программа «Социальный контракт» позволяет пройти переобучение и повысить свою квалификацию, открыть бизнес и развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, преодолеть трудную жизненную ситуацию. Оформить соцконтракт могут семьи, чей доход на человека за последние три месяца не превышает регионального прожиточного минимума. При расчете дохода семьи не учитывается заработок человека, который потерял работу после 1 марта 2022 года и признан безработным.

Чтобы получить поддержку, нужно предоставить в управление соцзащиты заявление и пакет документов, а для открытия бизнеса — еще и разработанный бизнес-план.Благодаря социальному контракту бизнес развивают Гульнара Габбасова , открывшая студию гончарного мастерства, Вера Плетнева , создавшая ателье, и Алсу Нусрауллова , запустившая мастерскую по созданию букетов и композиций из сухоцветов и стабилизированных цветов. Ольга Лобанова изготовляет приспособления для развития воображения и сенсорики, а также создает игры для детей с особенностями развития. Тренер Николай Левус открыл собственную школу скалолазания.

С помощью соцконтракта успешно развивает свой бизнес и челябинка Татьяна Алферова. Она уже год выпускает одежду под собственным брендом. ИА «Первое областное» рассказывало историю этого локального производства. Освещало наше информационное агентство и развитие сферы сельских бьюти‑услуг с помощью социального контракта.