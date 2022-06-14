Челябинка Алсу Нусрауллова открыла мастерскую по созданию букетов и композиций из сухоцветов и стабилизированных цветов за счет средств социального контракта. Соглашение женщина заключила с комплексным центром социального обслуживания населения Советского района. Об этом сегодня, 14 июня, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Оформить социальный контракт могут семьи, в которых доход на человека за последние три месяца ниже регионального прожиточного минимума», — рассказали в администрации Челябинска.
Челябинка воспользовалась этой возможностью. Открытая Алсу Нусраулловой мастерская «Лавандовая любовь» позволит расширить ассортимент букетов и композиций в вазах, кашпо, коробках, создать интерьерные решения в виде панно, стеллажей и настольных композиций. В студии женщина также сможет передать свои знания и навыки, организовывая мастер-классы.

«Для получения помощи необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства в Челябинске, предоставив заявление и пакет документов. Тем, кто планирует открыть собственный бизнес, в числе прочего потребуется представить разработанный бизнес-план», — уточнили в мэрии.
Напомним, соцконтракт — письменное соглашение между человеком и органом социальной защиты по месту жительства, в котором обратившийся за помощью обязуется выполнить ряд мер, направленных на устранение сложных жизненных обстоятельств. Органы соцзащиты, в свою очередь, безвозмездно предоставляют финансовую помощь, размер которой зависит от выбранного направления. 