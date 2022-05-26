Челябинка создала бренд одежды для всей семьи благодаря субсидии из бюджета

Мама двух сыновей шьет костюмы в стиле family look, футболки, куртки, пальто и рубашки

Челябинка Татьяна Алферова уже год занимается производством одежды под собственным брендом. Одевать людей в красивые, качественные и удобные наряды всегда было ее мечтой. Когда подошел к концу второй декретный отпуск, Татьяна твердо решила начать свое дело. А помог в этом социальный контракт: на субсидию в размере 250 тысяч рублей от государства она приобрела необходимое оборудование для открытия цеха и пошива костюмов. История локального производства — в материале ИА «Первое областное».





Татьяна призналась, что любила шить с самого детства. Сначала обеспечила нарядами своих кукол, потом начала создавать одежду для себя и мамы. Получила профессию конструктора одежды — училась в колледже сервиса, затем окончила институт легкой промышленности в Москве. Начала карьеру со швеи, позже работала конструктором одежды на известной фабрике, руководила производством.

В декрете девушка постоянно обдумывала, как бы назвала свой бренд, какую одежду ей производить, где заказывать ткань, какое и где купить оборудование. Поняла, что необходимы финансовые вложения, это останавливало.

«И тут все начало складываться. В конце мая прошлого года у меня заканчивался декретный отпуск, и я поняла, что выходить на прошлое место работы не хочу. Хотелось роста. Поиск работы не увенчался успехом: профессия редкая, у нас в Челябинске конструкторы одежды не требовались. Подруга посоветовала оформить социальный контракт на развитие своего дела. Я, конечно же, не поверила, что такое может быть, но решила попробовать», — вспоминает основатель бренда одежды Taliva Татьяна Алферова.





В соцзащите челябинке сказали, что она может претендовать на субсидию. На подготовку ушло все лето: постановка на учет в службе занятости, написание бизнес-плана, поиск помещения для цеха.

«Бизнес-план я составляла сама. В соцзащите мне дали наставника, который помогал, подсказывал, как правильно написать, проверял. Какую одежду производить, долго думать не пришлось. Стали модными костюмы из футера (ткань, состоящая из хлопка. — Прим. ред.), а у меня двое сыновей, которых хочется одевать в качественную удобную одежду. Сначала им отшила костюмы, затем себе. И мы пошли в них гулять. Люди начали обращать на нас внимание: маленький и взрослый парни идут с мамой в одинаковых костюмах. Это привлекло, отсюда возникла идея стиля „фэмили лук“. Так я решила, что буду шить», — рассказала Татьяна.





Когда был готов бизнес-план и собран необходимый пакет документов, все это челябинка отправила на рассмотрение в министерство социальных отношений Челябинской области. Уже через три недели девушке перезвонили и сказали, что соцконтракт одобрен.

«Радости моей не было предела, я сразу поверила, что мечты сбываются. Получила двести пятьдесят тысяч на развитие бизнеса. От подачи заявления до конечного результата у меня ушло около четырех месяцев. Деньги потратила на приобретение профессионального оборудования, необходимого для работы. Это в первую очередь швейные машинки», — добавила собеседница.





Сейчас под собственным брендом Татьяна Алферова создает одежду для всей семьи — от футболок из хлопка до верхней одежды из драпа. Это куртки, пальто, рубашки, костюмы. По словам основательницы производства, ее одежда предназначена для детей, модных и активных молодых людей, а также их родителей. Есть как детские размеры для малышей, так и взрослые нестандартные. Посмотреть и померить изделия можно в магазине, расположенном в центре города. Кроме того, заказать индивидуальный пошив, лично обсудив ткань, цвет и фасон. Также Татьяна рассказала, что хочет расширять бизнес.

«В планах у меня не только отшивать спортивные костюмы и одежду на все случаи жизни, а еще и расширить производство: нанять швей и помощников, открыть собственный магазин. Пока всю работу выполняю сама, начиная от эскиза, построения конструкции, подбора материала. Раскрой, пошив — все делаю сама. Если бы не социальный контракт и поддержка моей семьи, ничего бы у меня не получилось. Очень важно, когда в тебя верят близкие. Мои дети — самые главные помощники, мои модели», — поделилась Татьяна Алферова.





Аппаратная косметология, ногтевой сервис, наращивание ресниц, лазерная эпиляция — эти и другие услуги красоты всегда найдут свой спрос среди российских женщин. С недавнего времени сфера бьюти-процедур становится доступна жительницам не только городов, но и деревень. О том, как государство инвестировало в развитие бизнеса и индустрии красоты в отдельно взятом селе, — в материале ИА «Первое областное».

