Как в Челябинской области благодаря субсидии от властей развивается сфера сельских бьюти‑услуг

ИА «Первое областное» пообщалось со специалистами, заключившими с государством соцконтракт

Аппаратная косметология, ногтевой сервис, наращивание ресниц, лазерная эпиляция — эти и другие услуги красоты всегда найдут свой спрос среди российских женщин. Никакие санкции и финансовый кризис не смогут сломить желания дамы выглядеть ухоженно. С недавнего времени сфера бьюти-процедур становится доступна жительницам не только городов, но и деревень. О том, как государство инвестировало в развитие бизнеса и индустрии красоты в отдельно взятом селе, — в материале агентства «Первое областное».

В селе Фершампенуаз на юге Челябинской области проживает чуть больше четырех тысяч жителей. Близость к Магнитогорску (60 км — Прим. ред.) позволяет развивать здесь предпринимательство и, в то же время, всегда держать его в тонусе. Ведь за товаром и услугой лучшего качества можно отправиться в многотысячный город.

Еще каких-то три-пять лет назад сложно было представить, что в селе с французским названием не просто откроются, а будут вполне успешно развиваться массажные кабинеты, салоны красоты и brow- и lash bar. Но репутация ухоженных женщин закрепилась за россиянками даже больше, чем за француженками. И сельские дамы вносят свою лепту в создание подобного имиджа. А потому фершампенуазские жительницы с восторгом встретили новые бизнес-идеи и в очередь записываются к мастерам красоты.

Не обошлось здесь и без участия бюджета: субсидия по социальному контракту позволила запустить стартапы. Корреспондент ИА «Первое областное» записала истории тех, кто потратил 250 тысяч рублей на продвижение и развитие своего дела.





Дарья Дубских по первому образованию филолог. Она несколько лет работала учителем русского языка и литературы в школе, а затем в местном профессиональном училище. После рождения третьего ребенка задумалась о смене профессии.

«В декретном отпуске я поняла, что не хочу возвращаться в прежнюю рутину: тетради, рабочие планы, конспекты уроков. Стала искать, чем можно увлечься или хотя бы отвлечься от всего этого. В интернете нашла курсы подготовки косметолога-эстетиста и решилась. Сначала больше хотелось разобраться в особенностях и проблемах кожи, устранить свои недостатки. Я еще тогда не понимала, что это станет делом моей жизни», — рассказывает Дарья.

Курсы женщина прошла еще семь лет назад, после чего начала работать в магнитогорском салоне красоты. Но дорога до города занимала много времени, поэтому от косметологии в салоне пришлось отказаться в пользу педагогики. Но ненадолго. После занятий она стала принимать в арендованном кабинете клиентов на чистку, пилинг и массаж.

«Примерно год назад я ушла с постоянного места работы и решила посвятить себя косметологии. Появилось свободное время на расширение услуг, рекламу, я поняла, что нужны вложения. Аппарат LS-эпиляции хотела купить давно, даже думала оформить кредит на его покупку. Однако в интернете наткнулась на информацию о социальном контракте. Подумала: это то, что мне нужно. Связалась с местными органами соцзащиты, собрала нужные документы, встала на учет в центр занятости и написала бизнес-план. Примерная смета расходов у меня уже была, поэтому труда мне это не составило», — рассказывает Дарья.

Через несколько недель ей перевели желанные 250 тысяч рублей. На них косметолог заказала аппарат для эпиляции и аппарат для ультразвуковой чистки кожи с LED-маской.

«Женщины у меня теперь не просто получают нужные услуги и становятся красивыми, но и отдыхают. Комфортные условия и современные технологии в моем кабинете привлекают клиенток», — говорит косметолог.



Мастер по наращиванию ресниц Алена Юзеева получила субсидию по социальному контракту в ноябре 2021 года. Она так же, как и Дарья, потратила всю сумму на оборудование для своего кабинета.

«Денег не хватило на все, что хочется. Немного добавила из своих накоплений. Зато теперь сердце радуется за себя и клиентов. Я купила кресло-реклайнер. Давно о нем мечтала, но не имела возможности выделить 80 тысяч рублей. Теперь мои клиентки не лежат на жесткой кушетке, а засыпают в комфорте, пока я занимаюсь их красотой», — говорит Алена.

На средства субсидии она приобрела еще лампу, кресло для себя, а остальные деньги потратила на расходный материал.

«За последний месяц очень подорожали расходники. Запас материалов, который я сделала на средства соцконтракта, позволили мне не поднимать цены на услуги. Но уже в апреле это придется сделать», — говорит Алена.

Мастер отмечает, что за последнее время растет конкуренция на наращивание ресниц. Поэтому в селе держатся за каждого клиента, предоставляя ему не только качественные услуги, но и комфортные условия.

С Аленой арендуют соседние кабинеты и другие мастера: ногтевого сервиса, косметологии и парикмахерского дела. Большая часть из них уже оформили субсидию и стали самозанятыми.





«Это удобно и несложно. Сразу видишь доходы за месяц. Пугаться статуса самозанятого точно не надо», — говорит соседка по кабинету Алены, мастер ногтевого сервиса Мария Тихомирова.

Вместе с коллегой Натальей Семеновой они одновременно оформили соцконтракт и получили деньги. Потратили их тоже вместе. Купили комфортное кресло для педикюра, сухожар, пылесосы, аппараты для маникюра и заменили мебель.

«Почти сто тысяч рублей потрачено на косметику: гель-лаки, базы, средства для ухода за кожей и ногтями. Клиенты наши довольны, это же все для них», — говорит Мария.

Ее слова подтверждает клиентка.

«Чувствуешь себя королевой в таких условиях: все новое, чистое, современное», — отзывается женщина.

Еще один мастер по маникюру Яна Антонова оформила социальный контракт в феврале, деньги получила 28 марта, но не успела потратить всю сумму.

«Тоже закупаю оборудование и расходники. К сожалению, за последние недели все подорожало на 10-20% от тех, что я закладывала в бизнес-план в феврале. Но мы рады и этому», — говорит Яна.





Девушки рассказывают, что теперь многие клиенты интересуются условиями социального контракта и получением субсидии.

По данным министерства социальных отношений Челябинской области на 5 апреля, в 2022 году поддержку в виде субсидии по контракту получили 1129 человек. Число получателей субсидии на развитие своего дела растет с каждым днем.

О том, кто может стать получателем субсидии по социальному контракту, — в специальном материале ИА «Первое областное».

Между тем сумма выплаты может быть увеличена. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» увеличить субсидию по соцконтракту с 250 тысяч рублей до 350 тысяч.