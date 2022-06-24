В Челябинске открылась новая спортшкола по скалолазанию

Она появилась благодаря жителю, получившему субсидию по соцконтракту

Челябинский тренер Николай Левус открыл собственную школу скалолазания, получив субсидию по социальному контракту в размере 250 тысяч рублей. В разработке бизнес-плана, необходимого для получения субсидии, ему помог центр «Мой бизнес», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Челябинец Николай Левус превратил хобби в бизнес — открыл собственную школу скалолазания EasyGo.Climb. Это стало возможным с помощью соцконтракта: граждане, чей доход ниже прожиточного минимума, могут получить в органах соцзащиты субсидию в размере до 250 тысяч рублей на открытие своего бизнеса.

Уже почти год Николай ведет деятельность в качестве самозанятого и развивает в Челябинске школу скалолазания EasyGo.Climb. Под руководством опытного инструктора любой желающий может не только освоить азы экстремального вида спорта, но и научиться технично лазать и обращаться со снаряжением.

Ранее занятия проводились для узкого круга желающих. Хобби не приносило большого дохода, а возможности вложить собственные средства для развития не было. Идея масштабироваться пришла после того, как Николай узнал о социальном контракте. Тогда основной проблемой стала подготовка бизнес-плана. С этой целью мужчина обратился в центр «Мой бизнес».

«Мне не раз говорили, что я хорошо тренирую, но никаких представлений о ведении бизнеса не было, вдруг что-то не получится. В центре „Мой бизнес“ мне подробно рассказали о самозанятости и помогли составить бизнес-план. Чтобы учесть все расходы и грамотно рассчитать показатели, нужен навык, поэтому работа со специалистами крайне важна. Что касается государственной поддержки в целом, впечатления остались только положительные. Получить помощь легко, главное — иметь намерение», — говорит Николай Левус.

Благодаря социальному контракту удалось приобрести дорогостоящую экипировку и снаряжение. Сейчас проект продолжает набирать обороты, а в ближайших планах — организовать многодневные выезды на скалы и освоить дополнительное направление — йога-туры.

«Для многих социальный контракт — реальная возможность улучшить свое финансовое положение. Люди обращаются, уже имея навыки в той или иной сфере, которые могут приносить доход. Поддержка, как правило, требуется именно на начальном этапе. Больше всего трудностей возникает на этапе финансового планирования. Наши специалисты не только разъясняют правовые основы ведения деятельности, но и помогают обосновать необходимость той или иной суммы», — прокомментировала Ольга Третьякова, контент-директор центра «Мой бизнес» Челябинской области.

Работа с потенциальными получателями такого вида поддержки проводится при поддержке министерства экономического развития Челябинской области. В центре «Мой бизнес» специалисты еженедельно проводят консультации в формате семинаров, где подробно разбирают содержание каждого раздела бизнес-плана, а также проверяют готовые работы перед их подачей в органы социальной защиты населения.