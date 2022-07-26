Челябинка открыла производство товаров для особенных детей благодаря субсидии из бюджета

Девушка создает специальные чулки, гамаки и снаряды для упражнений

Жительница Челябинска Ольга Лобанова изготовляет приспособления для развития воображения и сенсорики, а также создает игры для детей с особенностями развития. Самозанятая смогла начать свое дело благодаря господдержке. На открытие бизнеса челябинка получила 250 тысяч рублей по соцконтракту, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В семье Ольги растет особенный ребенок. Девушка искала методики борьбы с беспокойным сном и узнала о сенсорике (функция нервной системы, которая заключается в восприятии внешних раздражителей. — Прим. ред.). Увидев цены на специальную продукцию, челябинка попробовала изготовить ее своими руками. Она нашла поставщика, который согласился продавать материалы мелким оптом. Создав первые изделия, Ольга решила продолжить развивать производство.

В соцсетях челябинка узнала о господдержке и обратилась в центр «Мой бизнес», где ей помогли составить бизнес-план для получения денег по соцконтракту. На полученные средства она закупила материалы, инструменты и оборудование. Сейчас Ольга создает для детей и взрослых сенсорные чулки Кислинг, гамаки, снаряды для упражнений и многое другое. Продукцию реализует через соцсети и популярные сайты объявлений, но планирует выйти на маркетплейсы, увеличив объемы производства.

«Мой пример — один из многих, но он показательный. Мы начинали с нуля. И господдержка — великолепная возможность. Только с помощью полученной субсидии появилась возможность реализовать задуманное. Очень хочется надеяться, что мое начинание принесет пользу обществу», — прокомментировала челябинка Ольга Лобанова.

В центре «Мой бизнес» рассказали, что в текущем году сотрудники приняли более 500 обращений на помощь в составлении бизнес-плана.

Напомним, соцконтракт — форма господдержки, в рамках которой можно получить в органах соцзащиты субсидию на открытие или развитие своего дела. На сегодня максимальная сумма по соцконтракту составляет 350 тысяч рублей.

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