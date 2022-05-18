Социальный контракт помогает южноуральцам открыть свое дело

На что еще можно потратить выделенные государством деньги

С начала года южноуральцы заключили с государством более 1600 социальных контрактов. Об этом в среду, 18 мая, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Самым популярным направлением помощи по соцконтракту является «Поиск работы». В течение одного месяца со дня заключения соцконтракта человеку выплачивают 12 957 рублей. Затем в течение трех месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства человек получает еще по 12 957 рублей ежемесячно.

На втором месте находится помощь на открытие своего дела. Здесь можно получить единоразовую выплату в 250 тысяч рублей. С января 2022 года этой мерой поддержки воспользовались уже 604 человека.

Так, благодаря соцконтракту архитектор Гульнара Габбасова открыла гончарную мастерскую.

«Но в центре занятости мне рассказали о социальном контракте и предложили попробовать открыть свою мастерскую. Я, честно говоря, сначала не поверила, что такое может быть. Но в итоге за 15 минут по телефону в соцзащите мне все объяснили. Через 7 дней я подала заявление и бизнес-план, через 10 дней его рассмотрели, еще через 14 дней мне уже выплатили деньги. То есть меньше месяца прошло»,

— поделилась руководитель гончарной студии Гульнара Габбасова.

На полученные деньги женщина купила необходимое для студии оборудование: несколько электрических гончарных кругов, раскатчик для глины, подсобные материалы, мебель и глину. Сегодня она изготавливает изделия на заказ и проводит мастер-классы для всех желающих. Челябинка Татьяна Алферова решила не возвращаться на прежнее место работы после декрета. Женщина заключила социальный контракт на открытие своего дела и уже готовит к запуску собственный бренд одежды.

Программа «Социальный контракт» работает в Челябинской области с 2014 года. В рамках этой программы человек может получить выплату при поиске работы, на открытие собственного дела, на развитие подсобного домашнего хозяйства, на получение дополнительного профессионального образования или на преодоление трудной жизненной ситуации.