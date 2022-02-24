«Люди считают это жилье «чьим-то»: в Челябинской области общежития ветшают из-за долгов жителей

Порой и сами жильцы ускоряют процесс разрушения здания

В Челябинске с начала 2022 года прокуратура проверяет состояние многоквартирных домов, жильцы которых жаловались на невыносимые условия жизни. Старые общежития на улицах Мира и Челябинского рабочего отсырели, проваливается пол, их заселили крысы и тараканы. Такие бывшие общежития, от которых отказываются управляющие компании, а власти вынуждены поддерживать в приемлемых условиях, — есть практически в каждом городе региона. Информагентство «Первое областное» разбиралось, что делать со старыми домами, которые даже жильцы не считают своим имуществом, которое нужно содержать в порядке.

Старые общежития с дырявыми крышами и прогнившими полами — порой и представить сложно, как в таких условиях живут люди. В феврале 2022 года прокуратура Челябинска начала проверку информации многоквартирного дома № 102 по улице Мира. Здесь жильцы пожаловались на крыс и тараканов, сырость, плесень, гнилой запах и затопленный подвал. Наш корреспондент побывал в доме и воочию убедился, что творится в доме.

Также в начале февраля прокуратура потребовала ускорить расселение жильцов дома № 5 по улице Челябинского рабочего. Это общежитие признали подлежащим сносу еще три года назад. Но и сегодня здесь живут люди, хотя с каждым днем увеличивается угроза его обветшания.

Семь лет назад в подвале здания произошла авария, в результате которой дом стало подтапливать. По словам жильцов, ремонт труб не выполнили, поэтому из подвала постоянно идет пар, все четыре этажа общежития заросли плесенью. Кое-где обваливается потолок, расходятся полы, проводка не справляется, а в некоторых комнатах температура составляет всего 12 градусов.

Однако и здесь есть оборотная сторона медали. Жильцы дома не заключают договоров с управляющими компаниями, а последние не стремятся взять дом себе на обслуживание.

Многострадальный дом в Чебаркуле по адресу Электростальская, 7 звучал в областной повестке, когда в 2020 году у дома рухнула кирпичная кладка стены. Власти рассказывали, что общежитие не было признано аварийным, хотя у него давно разрушены ступени, сломана крыша, свисает проводка, а на некоторых этажах нет канализации и водопровода. Долги жильцов на тот момент перевалили за 1,5 миллиона рублей только за услуги отопления. Все же власти каждый год готовят дом к отопительному сезону, потому что обязаны это делать.

Похожая ситуация и с общежитиями в Златоусте. Состояние каждого из них плачевное, некогда добротные постройки приходят в негодность, а порой и сами жильцы будто ускоряют процесс разрушения. Так, дом № 7 по на восьмой линии по проспекту Гагарина весной 2021 года топило кипятком из-за порыва теплопроводной трубы. Администрация города выставляла дом на конкурс по определению «управляйки» семь раз. Но желающие взять здание, состояние которого в разы хуже, чем у обычных жилых домов, нашлись только в этом году.

«В этом году мы передали проблемные дома управляющим компаниям. Долги перед коммунальщиками в некоторых из них перевалили за несколько миллионов рублей. Мэрия выделяет деньги на оперативное устранение аварийных ситуаций, но системная проблема не решается», — рассказали в администрации городского округа.

Впервые за девять лет удалось передать на обслуживание старые дома в Кусе. 18 (!) раз администрация городского поселения объявляла конкурс на определение управляющих компаний для многоквартирных домов № 26 по улице Ленинградской и № 42 — по улице Индустриальной.

«Эти общежития принадлежали машиностроительному заводу и ТТК (заводу точных технических камней, предназначенных для изготовления часов. — Прим. ред.). После распада СССР жилфонд с предприятий передавался на баланс района, а затем уже города. Но в менталитете многих людей вся пятиэтажка до сих пор считается „чьим-то домом“, „казенным“, за содержание которого и платить не стоит. Много раз встречались с жильцами, разговаривали. По суду у них и взять-то нечего. Сознательные жильцы стараются бежать из этих домов. А нам только и оставалось, что их содержать», — рассказывает глава Кусинского городского поселения Алексей Чистяков.

О том, что ситуацию не решить только передачей старых домов управляющим компаниям, говорит генеральный директор «Союза строительных компаний Урала и Сибири» Юрий Десятков. Он считает, что проблема носит социальных характер. И если новый дом можно построить или старый — реконструировать, то изменить образ жизни жильцов гораздо сложнее.

«Я уверен, что 90% жителей таких бывших общежитий не на что оплачивать коммунальные услуги. Возможно, они тратят все свои деньги на вредные привычки. Лично я считаю, что нужно решать эту проблему, а отремонтировать или построить взамен можно и в быстрые сроки. Например, мэрия будет строить новые многоквартирные дома, квартиры в них можно передавать этим семьям на условиях социального найма. Возможно, таким жильцам надо уменьшить коммунальные платы, но не отменять совсем. Что касается самих общежитий, то они были рассчитаны на 80 лет, как правило, свой срок эти здания отслужили. Но часть из них можно сохранить, и они еще 80 лет прослужат. Но надо понимать, что таким общежитиям нужен не ремонт, а реконструкция, ведь на данный момент ни о каком комфорте для жильцов в этих домах речи не идет», — пояснил для ИА «Первое областное» свою точку зрения Юрий Десятков.

По данным регионального Минстроя, на сегодняшний день в Челябинской области признаны аварийными жилые дома общей площадью 384 тыс. кв. метров. Переселение идет по двум программам. По федеральной программе проект «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Челябинской области» планируется, что в 2022 году улучшат свои жилищные условия 720 человек. 755,48 млн рублей направят на расселение 12,52 тыс. кв. метров аварийного жилфонда.

«В рамках областной адресной программы до 31 декабря 2023 года запланировано расселение 85,02 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, в результате чего улучшат свои жилищные условия более 5 тысяч человек», — пояснили в министерстве строительства и инфраструктуры.

Среди муниципалитетов с высоким уровнем аварийного жилфонда самые высокие темпы расселения достигнуты в Златоусте, Копейске, Кыштыме, Магнитогорске, Миассе, Челябинске и Саткинском районе.

Таким образом, решить проблему состояния старых общежитий возможно, например, с помощью реконструкции, как это было несколько лет назад в Верхнем Уфалее. Но ведь гораздо проще сохранить дом в порядке, чем затем годами ждать от властей расселения, проживая в невыносимых условиях. Для этого нужны средства, чтобы этот дом ремонтировать и содержать. Ведь за состояние общедомового имущества, как и за состояние своих квартир, отвечают собственники жилья, напоминают специалисты.