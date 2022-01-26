В Челябинске жильцы аварийного общежития боятся остаться без тепла

Расселение дома запланировано лишь на 2027 год

Активисты обратились в прокуратуру, Роспотребнадзор, Государственную жилищную инспекцию, а также к городским и районным властям по факту коммунальных проблем в общежитии на улице Челябинского Рабочего, 5, в Челябинске. Около 200 жильцов аварийного дома рискуют остаться без отопления, сообщает «Народный фронт».

Расселение общежития запланировано лишь на 2027 год. Жильцы сообщают, что могут остаться без отопления в квартирах. Ситуацию осложняет тот факт, что дом некому содержать.

«От здания на улице Челябинского Рабочего, 5, отказалась управляющая компания. Считаем, что администрация района бездействует, не принимая мер для назначения обслуживающей организации. Такая обязанность согласно постановлению правительства РФ возложена именно на муниципалитет. К сожалению, после признания домов аварийными их нередко списывают со счетов вместе с людьми, которые остаются в них ждать расселения. Вот только в данной ситуации речь может идти о реальной угрозе здоровью и жизням проживающих, и бездействие властей недопустимо. Стоит отметить, что в здании располагаются и помещения, принадлежащие администрации», — заявил эксперт «Народного фронта» в Челябинской области Антон Неверов.

Семь лет назад в подвале здания произошла авария, в результате которой дом стало подтапливать. По словам жильцов, ремонт труб не выполнили, поэтому из подвала постоянно идет пар, все четыре этажа общежития заросли плесенью. Кое-где обваливается потолок, расходятся полы, проводка не справляется, а в некоторых комнатах температура достигает 12 градусов.

«Мы пытались сами решать свои проблемы, затыкали течи в подвале, но это мало помогает. В администрацию района обращались неоднократно, так ни разу и не получили официального ответа. Лишь недавно появилась их сотрудница, сообщила, что с 1 февраля наш дом отключают от отопления», — рассказала жительница дома Ирина Фадеева.

В администрации города сообщили, что никаких отключений в этом доме не проводится и не будет.

«Про ситуацию в этом общежитии нам известно, но в настоящий момент собственники не заключают договор с УК, несколько раз их выставляли на конкурс. Поэтому силами управления ЖКХ проводятся аварийные работы, по необходимости», — прокомментировали в пресс-службе администрации Челябинска.

Кроме того, как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по факту жалоб жильцов ведомство проведет проверку.