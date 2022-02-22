Сырость, коммунальные аварии и постоянный страх сгореть: как живут челябинцы в общежитии на улице Мира

Корреспондент ИА «Первое областное» побывал в пятиэтажке и пообщался с жителями

«Там правда люди живут?» — самый часто задаваемый вопрос при взгляде на фотографии, сделанные в общежитии на ул. Мира, 102. Жильцы давно жаловались на невыносимые условия, но никаких ремонтных работ не проводилось, будто проблем вовсе нет. Корреспондент ИА «Первое областное» побывал в старой пятиэтажке и узнал, как там живут люди на самом деле.

Здание общежития построили еще в середине прошлого века. Снаружи выглядит как обычная пятиэтажка, правда, с торца виднеется длинная трещина. Если подойти к стене вплотную и посмотреть наверх, становится заметно, что стена в месте трещины выпуклая, будто ее что-то выталкивает наружу.









Заходим внутрь здания. Часть первого этажа заняли коммерческие помещения. То, что осталось — вход в подъезд. Уже на этом этапе можно приметить много интересных моментов. Например, произведения местного фольклора — арестантские звезды и признания в любви на стенах. Некоторые почтовые ящики деформированы, как будто их использовали в качестве боксерской груши.









Но все это вряд ли можно назвать ужасными условиями. В конце концов, на удобство жизни они влияют не сильно. Делаем пару шагов в сторону лестницы, ведущей на второй этаж, — вот оно. Клубы пара закрывают обзор даже на несколько ступенек вперед. Ощущения, будто оказался в фильме «Мгла», а из этого «тумана» сейчас полезут щупальца. Как позже рассказали местные жители, пар идет из подвала, где уже давно порвалась труба с горячей водой. В холодные дни такие виды здесь уже никого не удивляют.





Подъезд давно требует ремонта, находиться здесь неприятно. С протекающими трубами, болтающимися на уровне глаз связками проводов и облезлой краской на стенах, наверное, должны разбираться в управляющей компании, но вряд ли они виноваты в кучах окурков, мусоре на полу и изрисованных поверхностях. Впрочем, мусорят вовсе не обязательно местные жители — подъезд-то открыт круглые сутки.









Двери, ведущие с каждой лестничной площадки в жилую часть, закрыты на замок. Благодаря Нине Панцыревой, живущей на одном из этажей, удалось попасть внутрь. Она согласилась провести «экскурсию».

По длинному и темному коридору этажа идем в душевую комнату. Это довольно большое для одного душа, торчащего из стены, помещение с облупившейся краской, отломившимися кусками плитки и ржавыми трубами. Пахнет сыростью, даже объектив запотел. Ситуация здесь почти как в подвале — из крана течет струя горячей воды толщиной с мизинец, но вокруг так холодно, что даже шапку можно не снимать. Возле окошка висит небольшая шторка, призванная, видимо, прикрывать моющегося.





Сырость возникает от луж на полу, поскольку непосредственно душевой или хотя бы какого-нибудь большого тазика, куда бы стекала вся вода, нет. Вся это комната — душевая, вода стекает на пол и частично там остается. Разумеется, все деревянные элементы вроде подоконника давно отсырели, от побелки (которой зачем-то красили душевую комнату) остались лишь страшные подтеки.





«Здесь я и моюсь, куда деваться-то? Некоторые к друзьям, родственникам ходят», — говорит Нина Панцырева.

Эта проблема усугубилась, когда «Ремжилзаказчик» перестал обслуживать общежитие.

«Мы платили как положено, а потом, когда одну комнату стало сильно топить, мы хотели вызвать аварийку, но не смогли, потому что нам ответили: „Вы не наши, „Ремжилзаказчик“ от вас отказался“. Нам пришлось заплатить, чтобы к нам приехали. Но взносы по обслуживанию здания-то никто не отменял. Когда это все выяснилось, „Ремжилзаказчик“ ответил, что уже два года как отказался от общежития. А кому мы тогда платили все это время? Сейчас компанией областная прокуратура занялась», — делится жительница.

Причем жильцы готовы сами устранить течь в душевой, хоть как-то разобраться с трубами. Но для этого нужно попасть в подвал, а там настоящий потоп и пелена из пара.

Проблема с протекающим краном и страшной душевой далеко не единственная. На этом этаже живут по большей части пенсионеры. Все они вынуждены ходить в теплых кофтах, а в комнатах включать обогреватели на максимум. Трубы отопления чуть теплые, а окно в коридоре — вовсе не окно, а прозрачная пленка. Пупырчатая такая, в которую вещи на почте заворачивают. Нина Панцырева говорит, что окна не было уже четыре года назад, когда она переехала в общежитие. Кто-то из местных нашел у себе пленку, ее прибили гвоздями к раме.





Однако больше всего жильцы боятся проводки.

«Выбивает пробки на дню по несколько раз. Если включим, допустим, чайник в комнате, то больше ничего включить не можем — сразу весь этаж без электричества останется. Постирать вещи в машинке вообще проблемой стало. Но ладно хоть выбивает. Мы вот боимся, что как-нибудь замкнет, да мы сгорим тут все. Проводке-то уже лет 50, а менять самим ее нам не положено», — рассказывает женщина.





Кстати, выключатели света в коридоре не работают. Они на стене висят, однако провода уже давно никуда не ведут.

Но несмотря на все проблемы с коммуникациями, а также с полчищами тараканов и крыс, с которыми, как могут, борются пенсионеры, жители стараются создать в своем доме уют. К примеру, в общем коридоре, возле окошка из пленки, стоит столик с цветочком и три стула с милыми накидками. Сейчас здесь сидеть холодно, но летом женщины собираются вечерами и пьют чай. В маленьких комнатах нередко сделан неплохой ремонт, есть телевизоры и другая техника.





Напомним, ранее областная прокуратура поручила проверить информацию и оценить бездействие лиц, ответственных за безопасность жильцов. В прокуратуре района готовы оценить, насколько жалобы жильцов общежития соответствуют действительности. Если слова людей подтвердятся, к ответственности привлекут лиц, которые должны обеспечить безопасные условия проживания.

ИА «Первое областное» направило запрос в администрацию Челябинска, чтобы узнать о планах властей по этому общежитию — собираются ли искать для здания управляющую компанию или, возможно, признавать его аварийным. Но за неделю ответ от мэрии в редакцию так и не поступил. Редакция будет следить за развитием событий.

